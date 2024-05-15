Резидент «Уральских пельменей» Илана Дылдина ради своего мужа отказалась от использовавшегося ранее творческого псевдонима.

Она пояснила, что ранее ее представляли как Илану Юрьеву, однако Юрьев – это фамилия мужчины, с которым она некоторое время встречалась, но сейчас рассталась.

«Я поняла, что супругу это не очень приятно», — пояснила звезда шоу «Уральские пельмени».

Также она рассказала, что во время визитов на «Мосфильм» постоянно приходилось объяснять, почему в одних документах указана фамилия Дылдина, а в других Юрьева. Поэтому пришлось отказаться от творческого псевдонима.

Ранее Илана рассказала, что юмор «Уральских пельменей» ориентирован на людей разных поколений, тогда как Comedy Club предпочитают любители современных шуток.