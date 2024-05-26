На закрытии Каннского кинофестиваля заметили 62-летнего актера Сами Насери с 28-летней возлюбленной Софией Афиной. Пара появилась на публике в эффектных нарядах одинакового бордового цвета.

Афина, которая на 33 года младше своего возлюбленного, является ровесницей Джулиана – единственного пока наследника звезды фильмов «Такси». Она уже два года встречается с актером и всерьез намерена выйти за него замуж. Мало того, она уже представила жениха родителям и они ее выбор полностью одобрили.

Насери, несмотря на многочисленные романы, женат был только один раз. В 2005 года он связал себя узами брака с актрисой Мари Гийяр, однако семейная идиллия длилась всего три года.

Актер часто бывал в РФ и иногда заводил романы с россиянками, которых называл более женственными, чем француженки.