Российская актриса Светлана Пермякова, известная российскому зрителю своей ролью в сериале «Интерны», высказалась о пластических операциях. По словам артистки, она не собирается обращаться за услугами к пластическим хирургам.

Пермякова призналась, что как многие иногда бывает недовольна деталями в своей внешности, но желание что-то исправить у нее быстро пропадает. Актриса считает, что ей не следует менять себя, вед ее знают и любят такой, какая она есть.

«Бывает, стою у зеркала и думаю: «Эх, вот бы это отрезать!». Но потом присмотрюсь к себе внимательнее: да вроде все хорошо, глазки-губки подрисую – и только в путь», – подчеркнула Пермякова.

Также актриса рассказала, что не планирует сидеть на диетах, чтобы сбросить лишний вес. Она любит себя в таком виде, как есть. Однако, по словам Пермяковвой, все равно иногда пересматривает свой рацион, когда вес начинает расти. Но строгих диет все равно не придерживается, как и не ходит в тренажерные залы.