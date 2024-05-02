Зенитно-ракетный комплекс войсковой ПВО средней дальности «Бук-М3» ВС РФ способен перехватывать баллистические ракеты любых типов, включая тактические баллистические ракеты ATACMS производства США, переданные украинской армии. Об этом сообщает Аналитический центр по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО) в своем материале для журнала «Национальная оборона».

В 2023 году Вашингтон уже поставлял Киеву баллистические ракеты ATACMS Block 1. Эксперты сходятся во мнение, что в новом пакете военной помощи США поставили ВС Украины баллистические ракеты ATACMS Block 1A. Однако информации о высоте и скорости данных ракет в надежных источниках нет. Заявляется, что американские баллистические ракеты ATACMS Block 1A могут лететь со скоростью от 1,1 до 1,5 Махов.

«Если максимальная скорость Block 1A доходит до 1,5 километра в секунду, его перехват ЗРК “Бук-М3” вполне возможен», – пишет АЦ ВКО в своей статье.

Авторы материала отмечают, что российский модернизированный зенитно-ракетный комплекс «Бук-М3» способен перехватывать любые баллистические ракеты, которые западные страны могут поставить ВС Украины, благодаря современных технологическим решениям.