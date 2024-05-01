В ночь на 1 мая в Харьковской и Днепропетровской областях Украины видели странную вспышку в небе. Жители утверждают, что она была достаточно яркой, но при этом не сопровождалась звуками взрыва, сообщил телеканал «ТСН».

Журналисты считают, что речь идет о метеоре или других объектах космического происхождения. Яркое свечение погасло так же неожиданно, как и появилось.

Позже стало известно, что вспышку в небе наблюдали также жители подконтрольных Киеву районов Запорожской области, а также Сумской и Полтавской областей.

Официальной информации по этому поводу пока нет.

Напомним, в ночь на 1 мая в Одессе прогремела серия взрывов после объявления воздушной тревоги. Подробности атаки выясняются.