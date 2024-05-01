Американский Минюст вскрыл схему передачи российским компаниям технологий США, организованную жителем Нью-Йорка Николаем Григорьевым. Ведомство заявило, что 36-летний подозреваемый признал свою вину.

«Житель Нью-Йорка признал вину в сговоре с целью незаконного экспорта электроники двойного назначения, используемой в российских военных беспилотниках», – цитирует сообщение Минюста РИА Новости.

В ходе следствия выяснилось, что Григорьев со своими сообщниками зарегистрировал подставную компанию в Бруклине, через которую приобретал электронные компоненты, используемые российскими производителями БПЛА. Всего он купил 11,5 тысяч единиц таких компонентов на 250 тысяч долларов.

Однако все эти детали были изъяты, так как правоохранителям удалось своевременно разгадать схему деятельности компании. Теперь Григорьев может оказаться в тюрьме на срок до 5 лет.