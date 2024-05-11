Известный российский актер Павел Прилучный после развода с Агатой Муцениеце женился во второй раз. Вот уже два года он счастлив в отношениях с молодой актрисой Зепюр Брутян. Пара воспитывает годовалого сына.

Недавно Зепюр поделилась с журналистами своим впечатлением от совместных съемок с супругом. По ее словам, ей очень понравилось играть с Павлом супружескую пару в картине «Неприличные гости». Актриса отметила, что им комфортно работать вместе.

«Взаимодействовать друг с другом в этих образах было увлекательно, поэтому я не сомневалась, что у нас все получится», – рассказала Зепюр.

Актриса подчеркнула, что на экране им пришлось играть героев, являющихся их полной противоположностью. И это было интересно и познавательно. Зепюр отметила, что разногласий на съемках между ними не возникало, так как она прислушивалась к советам супруга, так как у него большой актерский опыт.