Недавно в Метрополитен-музее в Нью-Йорке состоялся бал Института костюма Met Gala, проводимый ежегодно. На этот раз гости мероприятия должны были выбрать костюмы в соответствии с тематикой «Сад времени». Больше всех на ковровой дорожке удивила звезда «Эйфории» и «Дюны», актриса Зендая.

27-летняя знаменитость появилась на мероприятии в драматическом образе. Актриса была одета в зелено-синем платье Maison Margiela by Galliano с отделкой в виде виноградных гроздей и лоз. Волосы актрисы были собраны, а на голове красовалась шляпка с вуалью и перьями. Зендая сделала макияж в темных тонах, с акцентом и на глаза, и на губы.

Но актриса решила удивить всех, нарушив негласный протокол, представив на ковровой дорожке еще один образ. Зендая появилась уже ближе к закрытию в черном пышном платье с корсетом и длинным шлейфом. На голове у актрисы была необычная шляпа в форме букета с крупными розами разных цветов. Творцом наряда Зендаи также выступил Джон Гальяно.