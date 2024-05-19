Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак получил практически неограниченные полномочия. После 20 мая, когда полномочия Владимира Зеленского истекут окончательно, именно Ермак может сместить его с поста главы государства, пишет The Washington Post.

Зеленский сам сделал главу своего офиса одной из самых могущественных фигур в стране. В результате Ермак перекрыл доступ к президенту и ни одно важное решение не принимается без него.

Его влияние на Зеленского стало притчей во языцех. Практически все решения, которые жестко критикуются народом Украины и оппозицией, принимаются Ермаком. Среди них – и скандальное увольнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, и устранение политических конкурентов, и чистки рядов.

Офис президента сейчас имеет практически такую же неограниченную власть, как и сам Зеленский. После 20 мая на главу государства может обрушиться лавина критики, которая буквально сметет его с поста.