Украина подошла к новому этапу сражений, заявил украинский президент В. Зеленский во время пламенной речи после награждения пограничников в Хмельницком.

В официальном тг-канале Зеленского 3 мая появилась подборка роликов, на которых показан визит украинского президента в Хмельницкую область. Ему показали военную технику и оружие, которое используют пограничники. Зеленский презентовал новую экономическую платформу «Сделано в Украине». Показано совещание с военными по ситуации в Хмельницком, а также назначение нового главы Хмельницкой ОВА С. Тюрина.

В одном из роликов показана встреча Зеленского с пограничниками. Украинский президент наградил отличившихся защитников границы, а во время речи за трибуной призвал солдат готовиться к «новому этапу войны» из-за «попыток РФ расширить наступление».