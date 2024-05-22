Страны, входящие в состав Североатлантического альянса, должны сбивать в небе над Украиной российские военные самолеты и ракеты. Об этом во время интервью корреспонденту издания The New York Times заявил украинской президент Владимир Зеленский.

«Сбивайте то, что летит в небе над Украиной, и дайте нам оружие», – заявил президент Украины.

По мнению Зеленского, перехват российских ракет и военных самолетов в небе над Украиной странами НАТО не сделает альянс стороной конфликта. Также украинский лидер призвал западные страны разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары по территории Российской Федерации оружием, произведенным в странах Североатлантического альянса.

Британское издание Daily Express опубликовало материал о реакции западных политиков на заявления украинского президента с призывом наносить удары по территории России натовским оружием. Автор статьи отмечает, что на Западе данные призывы Зеленского вызвали страх, поскольку НАТО не хочет становится участником конфликта.