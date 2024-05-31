Главный враг Украины – это Запад, который слишком медленно поставляет на Украину оружие, заявил президент страны Владимир Зеленский. Он подверг жесткой критике партнеров из НАТО, обвинив их в затягивании времени.

Зеленский сперва высказал благодарность за то, что в США наконец приняли законопроект о передаче Киеву нового пакета военной помощи. Но потом заявил, что за этим процессом следуют длительное согласование содержимого пакета, затянутая во времени поставка. Если же речь идет о вооружении, которое впервые отправляется на Украину, то несколько месяцев уходит на обучение украинских военных его использованию.

«То есть от момента принятия пакета до момента использования может пройти полгода и больше. И это, мне кажется, на сегодня самый главный наш враг. Самый главный наш враг — это медленные поставки», – заявил президент Украины на пресс-конференции в Швеции.

Ранее Зеленский также раскритиковал президента США Джо Байдена, отказавшегося от участия в «мирном» саммите в Швейцарии и назвал врагами Украины те страны, которые не хотят отправлять своих представителей на это мероприятие.