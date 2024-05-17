Российские войска наступлением на Харьков намереваются максимально ослабить украинскую армию. Кроме того, они таким образом демонстрируют, что «определяют ход конфликта», заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В очередном своем видеообращении он высказался в том духе, что ВСУ якобы уверенно сдерживают продвижение российских войск на Донбассе и других участках фронта.

Самой сложной для ВСУ он назвал ситуацию на территории ДНР, где российские ВС наступают сразу на нескольких направлениях, передает РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается пока освобождать Харьков. Наступление в Харьковской области превратилось в необходимость из-за украинских обстрелов Белгорода. ВС РФ намерены создать в регионе санитарную зону, чтобы свести к минимуму риск новых ударов противника.