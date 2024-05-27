Украина вынуждена постоянно давить на своих западных партнеров, чтобы они своевременно поставляли новое оружие, технику и боеприпасы. Такое заявление президент страны Владимир Зеленский сделал на пресс-конференции в Испании, выделившей 1 миллиард евро военной помощи.

Он заявил, что в распоряжении Украины нет достаточного количества средств противовоздушной обороны, а также зенитных ракет для противодействия российским ВС. И возмутился, что страны Запада отказываются предоставлять Киеву нужное количество зенитно-ракетных комплексов.

«Мы сегодня говорили про противовоздушную оборону. Но Испания не может сама закрыть этот вопрос. Но этих систем достаточно в мире, поэтому нам нужно работать всем вместе и давить уже не только на Россию, но и на партнеров. (…) Даже те партнеры, которые боятся давать то или иное оружие, должны понимать, что ПВО — это оборона, а не наступление», — высказался Зеленский.

Он в очередной раз сообщил, что для защиты Харькова и области Киеву достаточно семи ЗРК Patriot.