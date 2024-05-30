30 мая стало известно о смерти звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. Актриса скончалась на 54-м году жизни от страшной болезни – опухоли головного мозга. Как рассказали журналистам источники из окружения семьи актрисы, она умерла в хосписе. Рядом с умирающей находился ее супруг Петр Чернышев.

Анастасия умирала в невыносимых муках. Ее поместили в хоспис, чтобы медперсонал мог купировать ее ужасные головные боли мощными обезболивающими препаратами. Петр все время находился рядом с женой, он обеспечил ей весь необходимый уход и очень надеялся, что она сможет побороть болезнь. Однако смерть оказалась сильнее – актриса скончалась на руках у супруга.

В 2019 году у актрисы была обнаружена гиобластома – агрессивная форма опухоли головного мозга. Анастасия Заворотнюк перестала появляться на публике после того, как попала в реанимацию. С тех пор она проходила длительную терапию. Были моменты, когда ее состояние улучшалось, и родные надеялись на скорое выздоровление актрисы. Ее все время поддерживал супруг Петр Чернышев, оплачивающий самых лучших докторов. Однако актриса все равно не смогла победить болезнь.