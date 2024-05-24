Военный обозреватель Андрей Союстов заявил, что коллективный запад решил проигнорировать проводимые Россией учения по отработке применения тактического ядерного оружия. Также он решил объяснить, насколько разрушительная мощь удара боеголовки ТЯО. Его комментарий приводит издание “Военное дело“.

«События, связанные с российскими ядерными учениями, на Западе не очень заметили», – отметил Союстов.

По словам эксперта, значимость подобных учений недооценивают не только на Западе, но и в самой России. Многие обыватели уверены, что ТЯО не представляет особой опасности, так как является маломощным.

Поэтому Союстов решил напомнить, что сброшенная американскими военными в августе 1945 года атомная бомба на Хиросиму имела небольшую мощность – 18 килотонн. В качестве сравнения он привел данные о баллистической ракеты ОТРК «Искандер». Мощность ее боеголовки составляет 50 килотонн.