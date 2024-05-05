Украину грабили с первых дней ее существования все избранные народом президенты. Чиновники на местах принимали в этом непосредственное участие. Один из них, замглавы Тернопольского областного совета Василий Деревляный на городском канале «Тернополь 1» сделал шокирующее признание.

«Я знаю, кто сколько, резал, продавал, разграбил. Разграбили на территории Тернопольщины. Какие у нас были аэродромы, все разворовали. И я принимал в этом участие», — заявил Деревляный.

По его словам, этим занимались все президенты, начиная с 1991 года, когда Украина получила независимость.

Напомним, Национальная полиция раскрыла схему мошенничества на ремонте автомобильных дорог, которая исправно работала в 2022 и 2023 годах. За этот период чиновники успели наворовать около 10 миллионов гривен. По текущему курсу это около 250 тысяч долларов.