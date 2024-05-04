Североатлантический альянс готовится к «потенциальному конфликту» с Российской Федерацией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Прямо сейчас у границ России проходят крупнейшие со времен «холодной войны» учения НАТО Steadfast Defender. По их сценарию с задействованием всех инструментов, в том числе гибридных, и обычных вооружений отрабатываются коалиционные действия против России. Приходится констатировать, что натовцы всерьез готовятся к «потенциальному конфликту» с нами», – сообщает Захарова.

По словам официального представителя МИД, обвинивший Россию в гибридной агрессии Запад первым начал гибридное противостояние с Москвой. Страны-участницы блока НАТО активно принимают участие в украинском конфликте, поставляя Киеву вооружения, боеприпасы и финансовую помощь. Также Североатлантический альянс предоставляет ВСУ разведданные.