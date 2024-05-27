Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление эстонского президента Алара Кариса. Глава Эстонии заявил, что его страна всеми силами и средствами заставит встать Россию на колени. Захарова написала в своем Телеграм-канале ответ на оскорбление со стороны Кариса.

«А как это? Пусть покажет», – отметила дипломат.

Подвергла критике заявление президента Эстонии и первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она заявила, что Эстония позиционирует себя толерантной страной, в то время как своими заявлениями пытаются унизить другое государство.

«Это уже говорит об уровне этих политических заявлений… Вот цена их демократии», – отметила Журова.

Напомним, Алар Карис заявил, что Эстония должна сделать все возможное, чтобы Российская Федерация оказалась на коленях. По его словам, только после этого можно будет начинать вести переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине.