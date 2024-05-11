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Все причастные к организации террористических атак на территории РФ понесут неотвратимое наказание, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она напомнила, что в десятую годовщину референдума в ДНР украинские террористы нанесли удары по Донецку из РСЗО HIMARS, в результате чего погибли 3 человека.

Также известно уже о 9 пострадавших, среди которых 12-летняя девочка. Взрывы также гремели в Ленинском районе и неподалеку от недавно открытого перинатального центра. Там, к счастью, пострадавших нет.

«Убеждены, что как бы ни пытался режим Зеленского в бессильной злобе воспрепятствовать нашему курсу на восстановление исторической справедливости, ничего у него не получится. Мы все вместе вернем долгожданный мир и решим самые сложные задачи. Победа будет за нами», – заявила Мария Захарова.