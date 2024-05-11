Все причастные к организации террористических атак на территории РФ понесут неотвратимое наказание, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она напомнила, что в десятую годовщину референдума в ДНР украинские террористы нанесли удары по Донецку из РСЗО HIMARS, в результате чего погибли 3 человека.

Также известно уже о 9 пострадавших, среди которых 12-летняя девочка. Взрывы также гремели в Ленинском районе и неподалеку от недавно открытого перинатального центра. Там, к счастью, пострадавших нет.