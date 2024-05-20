Музыканты группы «Город 312» рассказали, куда исчезла солистка Ая (Светлана Назаренко), а также сообщили о ее временной замене.

Выяснилось, что певица продолжает бороться с болезнью. После того, как она трижды заражалась коронавирусом, ее легкие поражены, поэтому на сцену выйти она не может. Группа брала паузу на полгода, не желая менять популярную солистку, однако сейчас все же вынуждена это сделать.

Сооснователь группы Дмитрий Притула рассказал, что Светлану сейчас лечат лучшие врачи, они делают все возможное, чтобы певица смогла победить болезнь. Она уже проходит реабилитацию, и, вполне вероятно, скоро вернется в музыкальный коллектив. Но до того момента, когда это произойдет, Аю заменит Диана Макарова, засветившаяся на шоу «Голос».