Чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию 2020 года, российская фигуристка Камила Валиева решила попробовать силы в шоу-бизнесе, записав свой собственный трек. Данную новость в беседе с корреспондентом издания «Спорт-Экспресс» прокомментировал певец и композитор, музыкальный критик Юрий Лоза.

«Сейчас все поют. Если Клава Кока может петь, почему эти не могут петь, фигуристки? Вопрос только к их самооценке. Кто хочет, тот и поет», – заявил Лоза.

По его словам, в современном мире существует огромное количество специальный программ, которые помогут улучшить голос любого человека. Например, такие популярные в России певицы как Клава Кока и Ольга Бузова никогда не выступают в живую, и никто не слышал их настоящих вокальных данных, при этом они ездят по стране с концертами.

Музыкальный критик отметил, что все зависит от раскрутки, правильной работы PR-менеджеров и вложенных средств. С данным набором инструментов можно сделать звезду из любого человека.