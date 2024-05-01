Для получения доступа к личному кабинету россиян на портале Госуслуг мошенники могут иногда разыгрывать целое супершоу, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

К примеру, они могут позвонить от имени представителя оператора мобильной связи и устроить для клиента закулисный разговор.

«На том конце трубки слышно: сейчас он получил звонок по смене номера, теперь мы заходим на его страницу в “Госуслугах” и ему придет смс-код, если он его введет, то все пропало, у нас ничего не получится», — рассказал Соловьев изданию «Прайм».

Такой постановкой мошенники как раз и добиваются того, чтобы жертва ввела код. Это позволит получить доступ к «Госуслугам», после чего оформить на владельца личного кабинета микрозайм или кредит.

Защитой от мошенников станет двухфакторная авторизация на портале «Госуслуг» и в банковском приложении. Помимо этого, нужно соблюдать элементарные правила безопасности, помня, что мобильные операторы, службы безопасности банков и прочие инстанции никогда не звонят клиентам сами.