Российская актриса Юлия Пересильд провела свое свободное время в Таиланде. Актриса опубликовала фото с отдыха на своей страничке в социальной сети. Знаменитость позировала на в черном купальнике-монокини, поверх которого накинула халат восточного стиля с цветочным принтом.

39-летняя знаменитость сфотографировалась на фоне моря в Пхукете. На лице актрисы не было ни грамма косметики. Также Юлия не стала использовать фильтры. Она закрыла глаза, прикоснувшись рукой к своим гладко зачесанным волосам.

Накануне дочь Юлии Пересильд Анна отпраздновала свое 15-летие. Юная актриса опубликовала снимки со своего торжества в социальных сетях. На праздник звезда пригласила своих коллег по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Пересильд младшая опубликовала снимок со своей звездной матерью, со знаменитым отцом, младшей сестрой Марией. Поздравить с именинами пришел также Лев Зулькарнаев, о котором Анна очень восторженно отзывалась. Режиссер сериала «Слово пацана» Жора Крыжовников и актер Сергей Бурунов также присутствовали на вечере.