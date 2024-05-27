Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Иван Янковский ответил на вопрос журналистов о своем возможном участии в съемках российского ремейка американского мистического сериала «Сверхъестественное». Артист опроверг информацию, что утвержден на роль в сериале. По его словам, ему совершенно ничего не известно о съемках адаптации.

«Что это за информация? Я не знаю», — заявил Янковский.

В Сети появилась информация о якобы планах телеканала ТНТ снять адаптацию популярного американского сериала «Сверхъестественное». Как сообщало издание theGirl, на главные роли создатели проекта планируют пригласить Ивана Янковского и Никиту Кологривого.

Оригинальный сериал «Сверхъестественное» создал режиссер Эрик Крипке в 2005 году. Основная сюжетная линия – история жизни родных братьев – Дина и Сэма Винчестеров, истребляющих нечисть во всех городах США. Сериал насчитывает 15 сезонов. За свое долгое существование шоу обрело массу поклонников во всем мире, а исполнители главных ролей Джаред Падалеки и Дженсен Эклс стали кумирами миллионов.