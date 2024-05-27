Стало известно, что в России могут снять адаптацию популярного американского телесериала «Сверхъестественное», главными героями которого являются братья Винчестеры, сражающиеся со злом. По неподтвержденной информации, отечественные ремейк снимет телеканала ТНТ. На роль Сэма и Дина рассматриваются Иван Янковский и Никита Кологривый.

Если эта новость не окажется пустыми слухами, то звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» вновь встретятся на экране. На роль Сэма Винчестера якобы рассматривается кандидатура Ивана Янковского, а вот Дина может воплотить на экране Никита Кологривый.

Информация о возможных съемках ремейка знаменитого сериала вызвала неоднозначные комментарии в Сети. Заядлые фанаты «Сверхъестественного» не просто раскритиковали выбор актеров на роль Сэма и Дина, но и в целом не разделили задумку создать российскую адаптацию популярного сериала. Были и те, кто поддержал идею российского «Сверхъестественного». Эти пользователи написали, что им будет интересно увидеть героев сериала «Слово пацана» в таких непривычных для них образах.