Еще до вступления в силу закона об ужесточении мобилизации на Украине примерно 10-15 процентов мужского персонала ушли на фронт. Из-за этого женщинам приходится осваивать новые для себя профессии, устраиваться на работу на шахты, а также получать специальности электриков, водителей погрузчиков, слесарей и прочие.

Если раньше на Украине действовал закон, запрещающий брать женщин на подземные работы, а также на предприятия с опасными условиями труда, то сейчас он приостановлен по распоряжению правительства. Сферы, где традиционно доминировала мужская часть населения – сельское хозяйство, строительство, транспорт, вполне могут стать женскими, пишет американский таблоид The Wall Street Journal (WSJ).

Так, Руслана Горянская, ранее работавшая мастером по маникюру, рассказала корреспондентам, что ушла на работу в шахту. Сейчас там трудится около 600 женщин, причем многие работают под землей.