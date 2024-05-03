Выехавшие в западные страны украинцы опасаются, что Киев примет решение принять более «драконовские» меры для пополнения рядов украинской армии мобилизованными гражданами, запросив их экстрадицию на родину. Об этом в своем материале сообщает издание The Washington Post.

Автор статьи отмечает, что некоторые проживающие в настоящий момент заграницей граждане Украины ощущают предательство со стороны государства. При этом часть выехавших заграницу мужчин опасается, что украинские власти примут более жесткие нормы для быстрого пополнения рядов ВСУ мобилизованными гражданами, вынудив мужчин вернуться на родину. Еще одна часть украинских беженцев призналась, что готова вернуться домой, но не доверяет нынешней власти страны свои жизни.

«Мы все чувствовали, что земля ушла у нас из-под ног», – заявил в беседе с журналистом издания 42-летний киевлянин, находящийся в ЕС.

Еще один, проживающий в Польше, гражданин Украины заявил, что поведение властей в Киеве можно сравнить с поступками «обиженного подростка», совершающего очень импульсивные поступки.