Предварительный текст проекта договора о гарантиях безопасности, который будет подписан между Брюсселем и Киевом, был согласован руководством Европейского союза. Об этом в своем материале сообщает немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на проект договора, оказавшийся в распоряжении редакции.

Автор статьи отмечает, что договор о гарантиях безопасности от Брюсселя будет действовать до момента вступления Киева в Североатлантический альянс и Европейский союз. Проект договора занимает 11 страниц, а некоторые его пункты все еще находятся на стадии обсуждения с украинской стороной.

Согласно проекту договора, руководство Европейского союза начнет консультации с Украиной в случае нападения на ее территорию третьей стороной. При этом прямое военное вмешательство в конфликт со стороны Европейского союза в договоре не предусмотрено. Также в проекте договора указано, что ЕС поможет обеспечить безопасность Украины в долгосрочной перспективе.