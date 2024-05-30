Журналист немецкого издания Welt (сайт заблокирован в России) Пауль Ронцхаймер побывал в зоне проведения специальной военной операции и пообщался с украинскими боевиками. Один из военнослужащих рассказал, что в распоряжении ВС РФ имеются «миллионы ракет».

Он отметил, что если бы российские военные вскрыли позицию его подразделения, последствия этого были бы плачевными. По боевикам сразу прилетели бы ракеты. Также боец назвал одной из ключевых целей ВС РФ пункты управления беспилотными летательными аппаратами.

Стоит напомнить, что примерно до конца 2022 года украинские СМИ подсчитывали российские ракеты и заявляли, что они вот-вот должны закончиться. Отметился в этом и бывший советник главы ОП Алексей Арестович (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) который высказывался в том духе, что осталось «2-3 дня» и ракет у России уже не будет. Но в это не верили даже простые украинцы, которых смешили эти заявления.