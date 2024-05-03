Освобождение Новомихайловки в ДНР позволило ВС РФ начать уверенное продвижение по направлению к Парасковиевке и Константиновке. Последняя является перевалочной базой, которая снабжала силы ВСУ в Артемовске. Кроме того, она открывает путь на Дружковку, Краматорск и Славянск, пишет тг-канал WarGonzo.

Кроме того, освобождение Константиновки дасть возможность выровнять фронт до населенного пункта Победа, который располагается рядом с Марьинкой.

Американские эксперты отмечают, что Киев весьма оптимистично встретил известие о выделении новой помощи от США. Однако сейчас и на Украине, и на Западе приходит понимание того, что этот пакет лишь затянет боевые действия, но никак не поможет ВСУ остановить уверенное продвижение российских войск, которые освобождают один населенный пункт за другим.