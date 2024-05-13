Жители Волгограда опубликовали в Сети кадры падения украинского дрона на территорию нефтеперерабатывающего завода в Красноармейском районе города.

«Дрон, смотри, это дрон!» – кричат на видео снявшие его горожане.

На записи видно, как беспилотник самолетного типа падает вниз, после чего на НПЗ раздается взрыв и начинается пожар.

Губернатор Волгоградской области ранее сообщил, что в ночь на 12 мая украинские беспилотники были подавлены системой радиоэлектронной борьбы. Однако один из дронов рухнул на территорию НПЗ и спровоцировал возгорание.

ВСУ пытались атаковать Волгоград и днем ранее, однако тогда все беспилотные аппараты удалось успешно перехватить. Поэтому обошлось без разрушений и пострадавших.

Напомним, ранее американский офицер в отставке Скотт Беннет назвал удары ВСУ по Белгороду истерикой киевского режима, осознающего свое скорое поражение.