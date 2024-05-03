Пару дней назад в Сети было опубликовано видео из лесополосы с большим количеством брошенных сослуживцами боевиков ВСУ. Военный корреспондент Александр Зимовский рассказал, что кадры сняты у населенного пункта Петровское (Степное).

На записи видно, как российские военные после установления контроля над опорным пунктом противника продвигаются по лесополосе. При этом вокруг разбросаны трупы боевиков ВСУ, которые никто не потрудился эвакуировать. По словам Зимовского, сбежавшие из опорника подразделения бросили как минимум 80 тел своих «побратимов».

Военкор также отметил, что события эти происходили прошедшей зимой. Российские ВС накрыли опорник термобарическими и осколочными боеприпасами, уничтожив роту бандеровцев. Одного этого видео достаточно, чтобы понять, насколько президент Украины Зеленский занижает огромные потери ВСУ.