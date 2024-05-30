Трофейный танк Abrams M1A1SA-UKR украинской армии, подбитый российскими войсками в зоне проведения специальной военной операции и выставленный в Москве на Поклонной, принимал участие в обстрелах Авдеевского коксохимического завода. Соответствующие кадры были опубликованы авторами Телеграм-канала «Шепот фронта».

На выложенных в Сети кадрах, можно увидеть, как украинский танк Abrams производства США стоит на перекрестке грунтовых дорог и ведет обстрел территории Авдеевского коксохимического завода из своего 120-миллиметрового орудия. По мнению экспертов, данное видео было снято противником в пропагандистских целях, поскольку военной целесообразности в данных действиях не было.

Напомним, что позднее данный танк, принимавший участие в обстреле коксохимического завода в Авдеевке, был подбит российскими военнослужащими. После продвижения российских сил вперед трофейную бронемашину удалось эвакуировать с линии боевого соприкосновения и доставить в Москву для участия в выставке на Поклонной.