54-летняя певица из Казани Айсылу Чижевская вышла замуж за своего приемного сына Даниила. Однако счастливой семейной жизни не сложилось. Причем не только из-за неодобрения подобного брака обществом и многими близкими людьми певицы. Недавно Айсылу призналась, что проблемы в семейной жизни у супругов возникли из-за пагубного пристрастия ее молодого мужа.

По словам певицы, она узнала, что Даниил предлагает себя за деньги в Сети. Между ними был откровенный разговор, после которого певица решила спасти «заблудшую душу» своего мужа.

Недавно в социальных сетях появилась видеозапись Айсылу и Даниила, которые якобы находятся на территории республиканской психиатрической больницы имени Бехтерева в Казани. Певица уверена, что молодой супруг нуждается в специализированном лечении, так как он сбился с пути из-за «тяжелой зависимости от опасных привычек».

Напомним, певица Айсылу Чижевская вышла замуж за своего приемного сына Даниила, которого воспитывала на протяжении восьми лет.