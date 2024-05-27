Боевики ВСУ открыли дружественный огонь по автомобилю УАЗ, на котором их сослуживцы сумели вырваться из окружения в Харьковской области.

Telegram-канал «Старше Эдды» рассказал, что группа военнослужащих ВСУ попала в окружение в первые дни наступления российских войск под Харьковом. Однако боевики знали, что в лесу специально для такого случая припрятан УАЗ «буханка».

Они добрались до машины и сумели выбраться из окружения, успешно добравшись до своих. Однако те оказались не рады своим сослуживцам. Они открыли по машине ураганный огонь и успокоились только тогда, когда в «буханке» не осталось ни одного живого бойца.

Дружественный огонь стал обычным делом в рядах ВСУ. Особенно свирепствуют заградительные отряды, которые стреляют в спину бойцам, не желающим идти в атаку или бьют из артиллерии по сдающимся в плен подразделениям.