ВСУ нанесли удар по населенному пункту Моспино в ДНР с использованием ракеты ATACMS. При этом использовался боезаряд с кассетной боевой частью, рассказали РИА Новости представители СЦКК.

Подробной информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало, данные уточняются.

Моспино – небольшой город в 10 километрах к юго-востоку от Донецка. В 2021 году там проживало 10 тысяч человек.

Напомним, ВСУ регулярно обстреливают Донецк и его окрестности, поражая западными ракетами и дронами объекты гражданской инфраструктуры и жилые кварталы. Кроме того, они все чаще стали наносить удары по Белгородской области и другим приграничным регионам. Чтобы создать «санитарную зону» и предотвратить обстрелы, ВС РФ начали наступление под Харьковом.