Украинская армия начала наносить удары по железнодорожной инфраструктуре российских регионов при помощи ударных беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала Baza.

В ночь на 2-е мая Вооруженные силы Украины пытались вывести из строя тяговые подстанции, расположенные в окрестностях станций Поныри и Свобода в Курской области. Также украинские дроны атаковали трансформаторные и тяговые подстанции, расположенные на перегоне Змиевка-Глазуновка в Орловской области.

«В итоге на станциях Змиевка и Глазуновка произошло аварийное отключение питания. В результате этого были задержаны два поезда, следующие из Москвы (в Белгород и в Льгов)», – написали авторы Телеграм-канала.

Сообщается, что пострадавших в результате атаки украинских дронов по железнодорожной инфраструктуре Орловской и Курской областей нет. Всего в ночь на 2-е мая российские зенитчики сбили 12 БПЛА ВСУ в небе над российскими регионами.