Руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в интервью изданию «Московский комсомолец» рассказал, что командование ВСУ хоть и заявляет о тяжелейшем положении на Харьковском направлении, но вполне может готовить контратаку, чтобы выбить российские ВС на исходные позиции.

Аналитик напомнил, что ВС РФ понадобилось 11 дней, чтобы установить контроль над 13 населенными пунктами на севере Харьковской области и 36 – в Купянском районе. Однако ВСУ, которые были застигнуты врасплох, начинают отходить от первоначального шока и уже готовятся к контрудару.

Клинцевич рассказал также о двух мифах, которые активно распространяются в СМИ.

«Миф первый – противник обескровлен, деморализован, у него нет сил. Это не так. Он собирает резервы, ему поступает вооружение и новые бригады — это может стать для нас серьёзной проблемой. Второй миф о том, что противник оказался не готов в Харьковской области для нашего наступления. Но они заранее обо всем знали, видели нас, и об этом практически в режиме онлайн всем сообщали», – пояснил эксперт.

Также он заявил, что Волчанск фактически являлся «серой зоной» и поэтому оборонительные порядки Киев там не выстраивал. До настоящей линии обороны, включающей в себя окопы, траншеи, «зубы дракона» и прочие фортификации ВС РФ пока еще не добрались.

Вместе с тем эксперт отметил, что ВС РФ фактически выровняли линию фронта, несколько отодвинув противника. Но по Белгороду ВСУ все равно могут наносить удары из Сумской области. Поэтому не исключено, что следующим направлением наступления ВС РФ будет именно этот регион.