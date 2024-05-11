В ночь на 11 мая украинская армия обстреляла территорию парка с детскими аттракционами в городе Стаханов в Луганской Народной Республике. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава городской администрации Стаханова Сергей Жевалков.

«Сегодня ночью около 01:01 город Стаханов оказался под огнем со стороны вооруженных формирований Украины», – написал глава городской администрации.

По его словам, украинская армия совершила артиллерийский обстрел территории городского парка культуры и отдыха «Горняк». В результате обстрела одним из снарядов была повреждена пешеходная дорожка, расположенная рядом с детскими аттракционами в центральной части парка. Еще один снаряд прилетел в парковую аллею.

Осколками были повреждены фонарные столбы, линии электропередач и кассы продажи билетов. Жертв среди мирного населения нет. В настоящий момент коммунальные службы города устраняют последствия обстрела.