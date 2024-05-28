Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил о регулярном использовании украинскими боевиками снарядов с запрещенными химическими веществами, в том числе и хлорпикрином.

«Зафиксированы многочисленные случаи применения украинской стороной раздражающего вещества хлорпикрин, часто в смеси с хлорацетофеноном. Подобные инциденты зафиксированы в районе города Донецк, населенных пунктов Богдановка, Горловка, Кременная, Артемовск», — подчеркнул Кириллов.

Отмечается, что хлорпикрин внесен в список третьей Конвенции о запрещении использования химического оружия. По словам Кириллова, Вашингтон не стал препятствовать киевскому режиму применять в зоне боевых действий запрещенные химические вещества. Использование подобного оружия на поле боя со стороны ВСУ уже носит системный характер.

Глава войск РХБЗ отметил, что ВСУ активно применяют против российских солдат и другие виды химических средств раздражающего действия. Зафиксированы случаи использования украинскими боевиками против российских бойцов газовых гранат «Си-Эс» производства США на Краснолиманском и Богуславском направлении.