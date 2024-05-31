Украинская группировка войск, находящая в городе Волчанск Харьковской области была окружена российскими силами. Такую информацию сообщает Телеграм-канал «Военная хроника».

Как отмечают авторы поста, ВСУ оказались в котле. Кроме того, стало известно, что ВС России уничтожили последний мост через реку Волчья. Теперь пехота противника не сможет перебраться на другой берег.

«По этому мосту пехота ВСУ часто и в больших количествах пыталась перебраться на другой берег, но теперь этой возможности нет», – говорится в сообщении.

Видеозапись уничтожения последнего моста через реку Волчья по улице Ленина была опубликована в ТГ «Северный ветер». Авторы поста сообщают, что мост был уничтожен ФАБами с УМПК.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что российские войска контролируют порядка пятидесяти процентов Волчанска. Он подчеркнул, что бойцы ВС РФ смогли добиться таких результатов благодаря огненной завесе, устроенной на юге населенного пункта.