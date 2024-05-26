В ночь на 26 мая ВС России возобновили массированные удары по военным объектам ВСУ, расположенным в тыловых зонах. После двухнедельного перерыва украинские военные объекты вновь подвергаются атакам российских «Гераней» и ракет различного базирования, в том числе и гиперзвуковые «Кинжалы».

По информации российских Телеграм-каналов атака на противника российскими силами осуществлялась в два этапа. Сначала объекты ВСУ атаковались барражирующими боеприпасами «Герань», а после – стратегическая авиация запустила со своих бортов ракеты. По предварительным данным, противника атаковали 10 бомбардировщиков Ту-95МСМ и 5 военных самолетов Ту-22М3М. Кроме того, по целям отработали удары фронтовые бомбардировщики и МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Сообщается о поражении аэродрома ВСУ «Староконстантинов» в Хмельницкой области. Кроме того, атака была осуществлена на военные объекты в Киевской, Полтавской, Кировоградской и Житомирской областях.