Российские силы уничтожили склад боеприпасов противника в Харькове. Оказалось, что он был расположен в строительном гипермаркете известной на Украине торговой сети. Такую информацию в своем Телеграм-канале сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, глава движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Точным попаданием КАБов уничтожен склад вооружения боевиков ВСУ, расположенный в строительном гипермаркете «Эпицентр», – написал Рогов.

По словам Рогова, в строительном торговом центре Вооруженные силы Украины решили создать свой командный пункт. О расположении украинских боевиков в гипермаркете сообщила российская разведка при участии местного подполья.

26 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о нанесении российскими силами удара по аэродрому Староконстантинов, размещенному в Хмельницкой области.

Ранее Рогов сообщил, что натовские разведывательные беспилотники корректируют удары по российским территориям, в частности по Республике Крым и Краснодарскому краю. Он заявил, что данные дроны должны стать законной целью для ВС России.