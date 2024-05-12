Российские ВС сейчас сразу с трех направлений движутся на Харьков, однако западные эксперты полагают, что к ним добавятся еще два, передает «Военная хроника».

Сейчас основными направлениями, на которых идут бои, являются Лукьянцы-Слобожанское-Русские Тишки и Волчанск. В последний российские войска уже заходили, это подтверждают и украинские волонтеры, находящиеся в городе.

На вспомогательных направлениях пока нет активных боевых действий, но уже ведется артподготовка. Это Русская Лозовая через Великие Проходы и Дергачи сразу по двум направлениям — через Золочев и Цуповку.

Киев паникует из-за стремительного продвижения российских войск в Харьковской области. Он осознает важность этого направления и поэтому перебрасывает туда дополнительные силы, снимая их с Часова Яра в ДНР.