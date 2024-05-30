Российские силы нанесли массированный удар по авиабазе Староконстантинов, расположенной в Хмельницкой области. Сначала по вражескому объекту были запущены дроны-камикадзе «Герань», после чего ВКС России атаковали авиабазу крылатыми ракетами.

Также есть информация, что российские силы отработали по цели гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Об ударе по Староконстантинову сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Телеграм-канале.

«Больше всего досталось военному аэродрому, который с непонятным упорством бандеровцы хотят превратить в аэродром, принимающий НАТОвские F-16», – написал Лебедев.

Информацию об ударе по авиабазе Страроконстантинов также подтвердил ряд украинских СМИ, в частности эта новость появилась в издании «Зеркало недели».

Также взрывы произошли в Харькове – был поврежден объект критической инфраструктуры. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, на месте прилета возник пожар.