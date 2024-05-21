Российские штурмовые отряды планомерно вытесняют из населенных пунктов в Харьковской области. Стало известно, что ВС РФ выбили противника из здания Волчанского районного суда, расположенного в центре города. Один из российских бойцов сфотографировался с вывеской судебного учреждения. Соответствующий снимок опубликовали авторы Телеграм-канала «Белорусский силовик».

Согласно информации главы военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, по состоянию на 21 мая Вооруженными силами России была полностью освобождена северная часть Волчанска.

«Продвижение российских сил идет медленно, но уверенно», – заявил Ганчев.

Ранее военный корреспондент Семен Пегов побывал в Волчанске. Он сообщил о переброске украинским командованием до 30 батальонов ВСУ в населенный пункт, в числе которых также элитные украинские подразделения, такие как «Волки Да Винчи» и «Белые волки».