Группировка войск «Север» в буквальном смысле «выжигает» укрепрайоны ВСУ, продвигаясь по Харьковской области, рассказал Telegram-канал «Военная хроника».

Авторы публикации пояснили, что сперва разведка обнаруживает вражеские военные объекты. После этого включается авиация, которая громит «укрепы» планирующими авиабомбами, а затем по ним бьет артиллерия. Только после артподготовки начинается штурм.

Такая тактика позволяет оказывать огромное давление на ВСУ. Ситуация на поле боя складывается явно не в их пользу. Российские же ВС продвигаются вперед и освобождают все новые населенные пункты.

Последними из них стали Лукьянцы и Глубокое, которые располагаются в 30 километрах от Харькова. Отсюда ВС РФ могут наносить удары по противнику в областном центре с применением артиллерии, что значительно усилит давление.