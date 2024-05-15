На Харьковском направлении развиваются события достаточно стремительным образом. И с 10 мая российская группировка войск «Север» начала активно давить противника на данном участке фронта.

ВС России застали украинскую армию врасплох, сообщают военные эксперты. Перед началом наступательных действий российская сторона провела мощную артподготовку. Очень активно использовались также беспилотники-разведчики, с помощью которых велась корректировка ударов по заданным целям.

После артударов началось наступление штурмовых отрядов. Удары наносились по двум направлениям – Волчанску и Липцам. Эти населенные пункты являлись важными логистическими узлами противника. Кроме того, там были размещена артиллерийские позиции, ведущие обстрел российских городов. В первый же день российским бойцам удалось взять в плен порядка 30 украинских военных.

Согласно сообщении Минобороны РФ, российскими силами взяты под контроль пять населенных пунктов Харьковской области: Борисовка, Огурцово, Плетневка, Пыльная, Стрелечья.