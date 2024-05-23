На станции города Люботин, расположенного неподалеку от Харькова, российскими силами был уничтожен железнодорожный состав, груженный техникой ВСУ. Украинский состав находился на разгрузочной станции, когда ВС РФ нанесли точный удар. Такую информацию сообщили авторы Телеграм-канала «Военное дело».

В городе Харьков в районе 11 часов прогремело несколько мощных взрывов. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов. Отмечается, что прилеты были в разных районах областного центра. Виднеются огромные столбы дыма.

Кроме того, мощный взрыв прогремел в районе железнодорожной станции в Харькове. По всей вероятности, удар пришелся по главному сортировочному узлу основа на юге населенного пункта.

Напомним, на Харьковском направлении продолжается наступление российских сил. Каждый участок ВС РФ отвоевывают в ходе ожесточенных сражений. Военные корреспонденты сообщают, что в первые дни наступления российским войскам удалось преодолеть несколько километров границы, то сейчас продвигаются медленно, так как ВСУ перебросили на Харьковское направление значительное подкрепление.